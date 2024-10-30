Орбан рассказал о заговоре в ЕС против правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.

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По словам Орбана, фон дер Ляйен и Вебер признали, что «их цель — заменить венгерское правительство новым «правительством-яволь», как нынешнее польское». Политик подчеркнул, что руководство Венгрии не позволит этому произойти.

Орбан объяснил, почему Венгрия остается в Евросоюзе

23 октября Орбан уже говорил о желании Евросоюза сместить нынешнее венгерское правительство и заменить его на «марионеточное». По данным агентства Reuters, под таким руководством премьер подразумевал партию «Тиса», лидером которой является Петер Мадьяр.

Незадолго до этого Орбан заявлял, что Украина и Европарламент стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО. Он отметил, что в Будапеште подобного развития событий видеть не хотят.

Ранее Венгрия подтвердила, что США предупредили ее о готовящейся вооруженной акции.