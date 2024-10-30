СМИ сообщили о переговорах РФ и Украины об отказе от ударов по энергетике

Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники.

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По их информации, в августе Москва и Киев были близки к достижению соглашения, но переговоры были сорваны вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Названы возможные сроки переговоров России и Украины

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — сказал изданию дипломат, осведомленный о переговорах.

Как заявил газете высокопоставленный украинский чиновник, за последние недели Украина и Российская Федерация уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга. Он утверждает, что это произошло в рамках договоренности, достигнутой спецслужбами двух стран.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что отключения электроэнергии на Украине могут продлиться до 20 часов в сутки предстоящей зимой.

Ранее в Кремле предупредили о попытках Украины бить по социальным объектам РФ.