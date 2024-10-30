Вашингтон обвинили в массовой миграции венесуэльцев в США

Массовая миграция венесуэльцев в США вызвана экономической блокадой со стороны Белого дома в отношении Боливарианской Республики. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на пленарном заседании климатической конференции СОР 16, которая проходит в колумбийском городе Кали, передает телеканал Noticias Caracol.

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"Венесуэла сегодня заблокирована, часть ее общества буквально умирает от голода <...>, здесь (в Колумбии - прим. ТАСС) прошли 3 млн венесуэльцев, теперь они едут в США, которые установили блокаду Венесуэлы и сами стали жертвой своего собственного изобретения", - сказал Петро.

Он отметил, что "блокада - как бумеранг, который бросили, чтобы уничтожить народ, но он возвращается и бьет по тем, кто его бросил".

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Колумбийский лидер указал, что затем бросившие бумеранг "становятся фашистами, поскольку они не хотят, чтобы мигранты - гаитяне, кубинцы, венесуэльцы, латиноамериканцы - находились в Соединенных Штатах". Петро напомнил, что для США мигранты "хороши только для принудительного 18-часового труда, но когда они говорят о правах, это неправильно и их нужно выгнать".

Президент Колумбии подчеркнул, что миграционные проблемы венесуэльцев в США вызваны политикой Белого дома в отношении Боливарианской Республики.

Климатическая конференция COP 16, посвященная экологическим проблемам и защите биоразнообразия, проходит в колумбийском городе Кали с 21 октября по 1 ноября.