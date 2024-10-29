Байдена встревожила ситуация в Грузии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «встревожен» ситуацией в Грузии. Он пояснил, что парламентские выборы якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей». Об этом пишет РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, набрав 53,93% голосов, победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.

«Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии», — отметил Байден.

Президент США разъяснил, что его беспокоят не только результаты выборов, но и принятие в республике закона об иностранном влиянии, который якобы копирует российские законы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Грузии на фоне сложившейся ситуации грозит конституционный кризис.

В Тбилиси начался марш оппозиции

Дипломат уточнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает законность выборов парламента, хотя именно она должна созвать его первую сессию.