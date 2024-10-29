В США задержали мужчину по подозрению в угрозах убить Трампа

В США задержали мужчину по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

© Centre County Prison

Уточняется, что речь идет о 74-летнем Поле Гавеносисе. Ему предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве.

До этого правоохранителям сообщили, что Гавеносис во время получения пропуска на стоянку, расположенную неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа 26 октября в штате Пенсивальния, произносил в адрес республиканца угрозы. Задержанного уже допросили, сначала он заявлял, что угрозы были высказаны в шутку, но затем признал, что мог бы попытаться убить кандидата в президенты США.

Напомним, что на Трампа уже дважды совершали покушение. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля, а второе — у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября.