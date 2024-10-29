В Киеве предложили снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

Депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская заявила, что в украинской столице предложили снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Ковалевской, инициативу уже поддержали в рабочей группе по декоммунизации. Отмечается, что предложение коснулось памятника Анне Ахматовой в Городском саду и памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. Кроме того, инициаторы планируют демонтировать и сдать на хранение памятник Михаилу Глинке из Городского сада, поскольку он считается памятником национального значения.

Ранее в Польше отреагировали на планы Киева поставить памятник Шухевичу.