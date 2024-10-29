Корреспондент РИА Новости пострадал от звукового удара на митинге в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал в результате действий протестующих на митинге в Тбилиси, пишет агентство.

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По словам журналиста, некоторые участники митинга возмутились, услышав русскую речь. Они стали преследовать репортера, скандируя антироссийские лозунги. При этом над головой журналиста включили мегафон с громкой сиреной.

"Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар", - рассказал он.

Когда окруженный толпой репортер упал на землю, в ситуацию вмешались грузинские полицейские. Они посадили журналиста в такси.

На опубликованных кадрах видно, как группа людей преследует мужчину, держа у него над ухом оглушительно ревущий мегафон. На следующем видео мужчина сидит на земле.

В Тбилиси начался марш оппозиции

Ранее грузинская оппозиция заявила, что не признает итоги выборов, на которых уверенно победила правящая партия "Грузинская мечта". В центре Тбилиси собрался митинг с флагами Евросоюза и Грузии.