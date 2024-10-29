Сикорский: Грузии грозит конституционный кризис

Грузии грозит конституционный кризис. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Он указал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает законность выборов парламента, хотя именно она должна созвать его первую сессию.

«Там грозит конституционный кризис», — уверен Сикорский.

Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, набрав 53,93% голосов, победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.

При этом оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Зурабишвили, несмотря на то, что должна быть беспартийной, помогает проевропейской оппозиции и призвала к протестам из-за результатов выборов.