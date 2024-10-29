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Сикорский: Грузии грозит конституционный кризис

Грузии грозит конституционный кризис. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Сикорский: Грузии грозит конституционный кризис
© globallookpress.com

Он указал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает законность выборов парламента, хотя именно она должна созвать его первую сессию.

«Там грозит конституционный кризис», — уверен Сикорский.

Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, набрав 53,93% голосов, победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.

При этом оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Зурабишвили, несмотря на то, что должна быть беспартийной, помогает проевропейской оппозиции и призвала к протестам из-за результатов выборов.