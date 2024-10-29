ЦИК Грузии предложила Генпрокуратуре проверить жалобы на фальсификацию выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру республики с просьбой провести расследование обвинений в фальсификации парламентских выборов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Выборы в Грузии состоялись 26 октября, победу на них одержала правящая «Грузинская мечта» с 53,92% голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о якобы тотальной фальсификации выборов в стране и призвала граждан выходить на протестные акции.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии, политиков или любых заинтересованных лиц, а также распространенная информация о фальсификации выборов, требуется провести комплексное и объективное расследование», — отметили в ЦИК.

В комиссии пояснили, что это выходит за рамки компетенции избирательной администрации.

В связи с этим, уточнили в пресс-службе, ЦИК обратился с предложением к Генпрокуратуре Грузии начать и провести расследование.