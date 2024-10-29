Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска, касающегося назначения выборов президента, и предоставил ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подал иск с соответствующим требованием.

"Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения: <...> привлечь к судебному рассмотрению [Зеленского] и дать ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора", - написал он в Telegram-канале.

По словам Дубинского, еще одним решением суд отказал аппарату Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела на основании того, что "предмет спора носит политический характер". Депутат добавил, что следующее заседание суда состоится 11 ноября.

Дубинский, который с ноября 2023 года находится в СИЗО, еще 28 июня подал иск с требованием обязать парламент провести президентские выборы. Тогда он отмечал, что многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют о том, что "власть застоялась", отсутствие выборов, которые необходимо провести в соответствии с конституцией и избирательным законодательством, только усугубляет ситуацию.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".