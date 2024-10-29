Власти Литвы пообещали помочь Молдавии и Грузии вступить в ЕС

Вильнюс не допустит, чтобы жители Молдавии и Грузии упустили возможность вступить в Евросоюз, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет Delfi.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты прошедшего в минувшие выходные референдума по поводу присоединения республики к Евросоюзу.

По мнению Науседы, и Тбилиси, и Кишинев принадлежат к европейской семье. Он добавил, что странам Европы следует помогать гражданским обществам Молдавии и Грузии.

«Очень важно не бросать жителей Грузии и Молдавии. Мы не можем позволить ускользнуть их мечте о вступлении в Европейский союз», — подчеркнул президент.

Орбан считает, что Грузия вступит в ЕС

Ранее Науседа рассказал, что не видит европейского будущего у Грузии при власти правящей партии «Грузинская мечта».