В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 100 тысяч, признала депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Самовольное оставление части, дезертирство - я не буду называть цифру, я скажу - больше 100 тысяч", - заявила она в эфире YouTube-канала "Новости Live".

ВСУ предрекли рост числа дезертиров при одном условии

При этом депутат отметила, что не может дать ответ на возмущение граждан в связи ситуацией в ВСУ.

"У людей обычных возникает вопрос, на которые я ответа дать не могу. Но они меня спрашивают, почему я бывший рабочий <...>, сейчас должен сидеть в окопе, а все наши военные, большие офицеры - все в тылу. Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?" - добавила она.

Ранее о том, что более 100 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части, заявлял военный юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.

Во вторник глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и назвал ситуацию угрожающей. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.