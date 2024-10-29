Трамп дышит в спину Харрис в общенациональном опросе

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис за несколько дней до выборов идут почти вровень по поддержке избирателей, 44% против 43%. Это следует из результатов опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

«Отрыв Харрис от Трампа сократился на заключительном отрезке президентской гонки в США, при этом демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%», — говорится в тексте.

Несмотря на это, согласно результатам опроса, Трамп опережает Харрис по определенным вопросам, в том числе по лучшему подходу к экономике и проблеме занятости в США (47%) и подходу к иммиграции (48%). Кроме того сократилось преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма (40% против 38%).

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на этот пост являются Трамп и Харрис.