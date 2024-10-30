Британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен выразил предположение в своей статье для журнала The Nation, что, если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведёт к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну.

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По его мнению, американскому руководству нужно принять тот факт, что они уже не способны теми же темпами обеспечивать поддержку Киева, а альтернативных вариантов, по его словам, нет.

В США заявили о неизбежности ядерной войны

«Мы не должны обманывать себя... У нас нет честной и жизнеспособной альтернативы…», — сказал журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что само начало переговоров по Украине будет подразумевать автоматическое принятие первостепенных условий России.

Ранее в Economist писали, что США больше не могут оказывать помощь Украине без серьёзных рисков.

Пентагон также признал, что американская помощь Украине привела к проблемам в ВС США.