Саакашвили выступил с обращением к оппозиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров и своих сторонников начать массовые уличные протесты. Его слова приводит РИА Новости.

У себя в социальной сети Саакашвили заявил, что зарубежные страны «смотрят на доказательства и, в первую очередь, на активность на улице».

«В конечном итоге все должно решаться на улицах Грузии. Самый эффективный способ дискредитировать выборы — это постоянные массовые протесты против доказательств. Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!» — добавил он.

Ранее в Грузии завершились парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,92% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78%. При этом в оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. На их стороне также оказалась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которое призвала к протестам. Первый митинг оппозиции после выборов состоялся вечером 28 октября перед парламентом страны.

Напомним, что Саакашвили находится сейчас в тбилисской клинике «Вивамед», где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Он является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.