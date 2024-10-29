WP: в Белом доме обеспокоены снижением активности пользователей X

Белый дом обеспокоен снижением активности пользователей X (ранее Twitter), принадлежащей Илону Маску. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание приводит данные собственных подсчетов, из которых следует, что с момента покупки Twitter Маском в 2022 году активность пользователей на страницах, принадлежащих политическим деятелям и организациям, которые относятся как к Республиканской, так и Демократической партии, резко сократилась.

"Политики с обеих сторон испытывают трудности с привлечением внимания, которым они некогда пользовались на платформе, известной под названием Twitter", - пишет газета.

При этом она отмечает, что авторами обретающих популярность публикаций в X становятся преимущественно сторонники Республиканской партии. Владелец социальной сети Маск поддерживает Дональда Трампа, являющегося кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а также регулярно критикует деятельность нынешнего хозяина Белого дома демократа Джо Байдена. Издание при этом признает, что "сказать, намеренно ли X подавляет [голоса] демократов, как утверждают некоторые либералы, практически невозможно".

"Эти перемены беспокоят чиновников Белого дома, которые опасаются, что снижение активности на официальной странице [американской администрации] в X может стать помехой к тому, чтобы добиваться внимания американцев в кризисных условиях", - пишет газета со ссылкой на источник.

По ее данным, среднее число просмотров каждой публикации Белого дома в X упало с 200 тыс. летом 2023 года до 100 тыс.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Маск открыто поддерживает Трампа в нынешней предвыборной борьбе после июльского покушения на республиканца. В августе Трамп дал Маску интервью на площадке X, которое, по заявлению предпринимателя, собрало более 1 млрд просмотров. Позднее Трамп допустил, что в случае победы на выборах назначит Маска на какой-нибудь пост в своей администрации.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.