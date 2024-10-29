Демократы в США обеспокоены тем, что кандидат в президенты Дональд Трамп в случае победы сможет менее чем за неделю арестовать Джо Байдена и Камалу Харрис за теракт на «Северных потоках», считает предприниматель, основатель Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.

Демократы встревожены тем, что Трамп проведёт расследование их преступлений в этот раз после того, как они попытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их теракт против «Северного потока — 2», что является преступлением в любой юрисдикции, — написал Дотком в X.

Как писала The Wall Street Journal, Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперёд в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис.