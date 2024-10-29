Politico: подсчет голосов на выборах в США может занять несколько дней

Подсчет голосов на всеобщих выборах в США, до которых осталась всего неделя, может затянуться на несколько дней. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в американской газете Politico.

"В 2024 году бюллетени подсчитают быстрее, чем в 2020 году, но все равно всем следует быть готовыми к ожиданию в течение ночи, а то и нескольких дней", - отмечает издание. "По сравнению с периодом пандемии, меньше людей будут голосовать по почте, а в некоторых штатах изменили законы с целью ускорения подсчета. Но самый важный фактор, определяющий, как скоро американцы узнают, кто победил, будет неподконтролен сотрудникам избирательных комиссий - это перевес голосов у победителя в ключевых штатах", - подчеркивается в статье.

Согласно оценке газеты, с учетом того, что в 2024 году ни один из кандидатов не имеет серьезного преимущества, "решающим может быть и последний бюллетень, это означает ожидание". Как констатируется в публикации, в случае небольшой разницы между кандидатами по числу полученных голосов в ключевых штатах ведущие СМИ будут ждать дольше, прежде чем объявят свои оценки относительно того, кто победил.

По последним подсчетам специалистов Университета штата Флорида, свыше 49,2 млн граждан США уже проголосовали досрочно на предстоящих всеобщих выборах. Телеканал CNN 25 октября сообщил, что большая часть проголосовавших досрочно поддержали кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Харрис сейчас занимает пост вице-президента США.