На Украине по требованию ЕС приняли закон о сделке со следствием

Верховная рада Украины приняла закон о смягчении наказания за сотрудничество со следствием. Принятие закона является условием получения очередного транша от ЕС по плану Ukraine Facility, сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла в целом законопроект <...> о соглашениях со следствием. Этот текст поддержали и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), и Национальное антикоррупционное бюро Украины, также он соответствует нашим международным обязательствам", - написал депутат в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что "закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility plan <...> - €4 млрд".

Как поясняет Железняк, закон вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием, разоблачения соучастников и возмещения ущерба назначать меньший срок заключения, чем требует Уголовный кодекс. "Например, пять вместо восьми лет. При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф", - отмечает он. Кроме того, предполагается возможность конфискации имущества фигуранта. Новый закон, по словам депутата, нельзя будет применять к организаторам схем, кроме случаев, когда организатор преступления разоблачает другого организатора.

18 июля Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о соглашении со следствием, который, по сути, должен был позволить коррупционерам откупаться от наказания. Антикоррупционные органы тогда заявили, что документ не отвечает требованиям законодательства. После этого был подготовлен новый документ, который был принят в первом чтении 9 октября. В нем ужесточены условия сделки со следствием, в частности значительно повышены штрафы, а также предполагается возможность конфискации имущества.

Принятие закона о возможности соглашения со следствием для коррупционеров было одним из требований ЕС в рамках плана Ukraine Facility. Как сообщали украинские СМИ, ЕС пригрозил Украине задержать выплату €4 млрд из-за отсутствия этого закона.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву €50 млрд из фонда Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева некоторых требований. Первый транш, поступивший в марте, составил €4,5 млрд, в апреле Еврокомиссия перевела еще €1,5 млрд, в июне - €1,9 млрд. В целом в этом году в рамках программы Киев планирует получить €16 млрд. По информации Нацбанка Украины, в дальнейшем при условии выполнения требований ЕС транши будут поступать ежеквартально.