Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции бороться с террористами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не сможет помешать его стране продолжать бороться с террористами. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления в Анкаре. По словам Эрдогана, Турция будет продолжать бороться с террористами, пока полностью не очистит регион от этой угрозы.

«Никто не сможет остановить нас в устранении угрозы нашей стране, где бы мы ее ни обнаружили, внутри или за пределами наших границ. Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнем цели — освобождения страны и региона от терроризма. Мы не будем играть в игру террористических баронов. Такие вероломные и предательские акты — последние усилия сепаратистской организации. В будущем нашего региона и нашей страны нет места террору и насилию», — заявил он.

Ранее Эрдоган заявил о ликвидации 213 террористов после теракта на объекте Tusaş в Анкаре.