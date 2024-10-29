МИД Ирана обвинил ЕС в лицемерии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил в лицемерии Евросоюз, представители которого рассуждают о ценности человеческой жизни на фоне происходящего в секторе Газа и Ливане.

"Европа - это всего лишь символ лицемерия", - написал Арагчи в Х (ранее Twitter).

Министр подчеркнул, что западные политики, в том числе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о "необходимости защиты человеческой жизни и достоинства", одновременно закрывают глаза и "без всякого стыда поддерживают геноцид палестинцев в Газе и убийства людей в Ливане".

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций. Такие шаги, по утверждению Берлина, были предприняты в знак протеста против казни Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в терроризме. Приговор осудили власти Германии и представители ЕС.