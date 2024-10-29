Брюс Спрингстин назвал Дональда Трампа «психически больным»

Кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ни в коем случае нельзя подпускать к офису президента США. Об этом в интервью The Telegraph заявил американский музыкант Брюс Спрингстин. По его словам, на выборах президента США он поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, так как она борется за страну, «которая уважает и принимает каждого, независимо от класса, религии, расы, политической точки зрения». Спрингстин указал, что Трамп «не привержен ни одной из этих вещей».

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«Он мятежник... его ни в коем случае нельзя подпускать к офису президента... Не говоря уже о том, что он психически болен», - отметил 75-летний рокер.

Музыкант также добавил, что вряд ли кто-то сможет спать спокойно, зная, «что ядерные коды были переданы Трампу».

Ранее рэпер Эминем призвал голосовать на президентских выборах в США за Камалу Харрис, указав, что она поддерживает будущее этой страны, где многие свободы будут защищены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».