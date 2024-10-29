В ФРГ предупредили Иран о последствиях после казни «агента Моссада»

Министерство иностранных дел ФРГ отозвало своего посла в Тегеране Маркуса Потцеля домой для консультаций, а также вызвало поверенного в делах Ирана, чтобы выразить решительный протест Берлина против казни гражданина Германии и Ирана Джамшида Шармахда. Об этом пишет портал Tagesschau со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД отметили, что Берлин выражает решительный протест против действий Тегерана, предупреждает о «серьезных последствиях» для страны.

«Сегодня с ними [семьей Шармахда] случилось самое худшее. Я полностью сочувствую его семье, с которой мы всегда были и находимся в тесном контакте, в связи с этой ужасной потерей», — отметила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заметил, что федеральное правительство предпринимало меры для спасения гражданина страны. Он добавил, что выражает сочувствие семье казненного мужчины и осуждает действия властей Ирана.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз «категорически отвергает смертную казнь всегда и при любых обстоятельствах».

Журналисты отметили, что Шармахда арестовали в 2020 году во время поездки через ОАЭ. Иранские власти сообщили, что «он был задержан после сложной операции», но не уточнили, как именно произошел арест.

В 2023 году Шармахда приговорили к смертной казни. Его обвинили в террористической деятельности, сотрудничестве с такими спецслужбами, как ЦРУ, ФБР и Моссад.

По версии следствия, мужчина был причастен ко взрыву, произошедшему в мечети города Шираз на юге Ирана в 2008 году, в результате которого погибли 14 человек и 300 получили ранения.

Смертный приговор привели в исполнение в понедельник, 28 октября.