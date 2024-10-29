Орбан обвинил Брюссель в заговоре против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в Брюсселе созрел заговор против его страны с целью смены правительства. По его мнению, главные заговорщики - это двое немцев - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

"Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель - заменить венгерское правительство новым "правительством яволь" (Jawohl (нем.) - Есть! Так точно! - прим. ТАСС), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!", - написал Орбан в Х (ранее Twitter).

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Венгерский премьер уже давно ведет острую дискуссию с фон дер Ляйен и Вебером по поводу ситуации в своей стране, ее политики и отношений с другими членами ЕС. Орбан считает, что председатель Еврокомиссии и лидер ЕНП стремятся ослабить положение его правительства и открыто поддерживают венгерскую оппозицию.