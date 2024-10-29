Орбан обвинил Брюссель в заговоре против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе «созрел заговор» против его страны с целью смены правительства. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что главными заговорщиками являются двое немцев — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен», — подчеркнул Орбан.

По его мнению, брюссельские чиновники желают заменить венгерское правительство министрами, которые будут покорно выполнять указания ЕС. Премьер заметил, что не позволит «этому случиться».

Ранее Орбан предупредил, что продолжение текущей политики Брюсселя может привести к разрушению всего Евросоюза.

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По его оценке, брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику и в некогда созданном для процветания Евросоюзе становится все труднее «содержать свои семьи, а компаниям оставаться на плаву».