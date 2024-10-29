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Кадыров пригрозил неслыханным возмездием за атаку на университет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в регионе повлечет ответные меры.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», - сказал он в ответ на вопрос об ответных мерах.

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Раскрыто ошеломившее Зеленского решение Байдена

© EPA/TACC

Решение Соединенных Штатов не разрешать Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России во время визита в Вашингтон ошеломило Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, власти Украины не смогли предоставить необходимых аргументов, чтобы получить от США одобрение на удары вглубь российской территории. Так, составленный Киевом список целей значительно превышает число ракет, которые союзники могли бы поставить ВСУ, говорится в тексте.

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Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент в ходе тренировки находился в ситуационном центре в Кремле.

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Си Цзиньпин обратился к США с просьбой по поводу Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил, чтобы США в официальных заявлениях о Тайване четко выступали против независимости острова, а не говорили, что не поддерживают его суверенитет, сообщает Reuters. По данным агентства, соответствующую просьбу лидер Китая озвучил при встрече с американским президентом Джо Байденом в ноябре прошлого года.

Позже о том же самом говорили и советники Си Цзиньпина. Однако Вашингтон отказался менять формулировки, уточняется в публикации. В Белом доме заявили, что президентская администрация последовательно придерживается политики «одного Китая».

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В США назвали сроки конфликта России с Западом

Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за вопроса Украины. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью китайской газете Global Times.

«Конфликт между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой стороны будет продолжаться десятилетиями (...) США проделали ужасную работу, усугубив ситуацию на Украине. США несут главную ответственность за то, что спровоцировали войну на Украине», — рассказал исследователь.

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Обладателей иностранных карт предупредили о штрафах

Россияне, имеющие зарубежную банковскую карту, могут столкнуться со штрафом. Такая мера ждет тех, кто не уведомил Федеральную налоговую службу об открытии счета в иностранном банке, о его закрытии или об изменении реквизитов, сообщает «Москва 24».

По закону при открытии счета в иностранном банке граждане обязаны не позднее месяца со дня создания счета проинформировать об этом ФНС. Подать уведомление можно и после истечения 30 дней, говорится в публикации.

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Западный бизнес начал массово останавливать сделки по продаже активов в РФ

Сделки по продаже российских активов западных компаний оказались в зависшем состоянии из-за ужесточения правил правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Собеседники журнала уточнили, что в настоящее время зависли десятки подобных соглашений с участием компаний из недружественных стран. На фоне ужесточения правил западный бизнес стал массово отзывать заявки на такого рода сделки. Речь идет о соглашениях, которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими властями, но по которым уже были достигнуты принципиальные договоренности между продавцами и покупателями.

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Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи

© Соцсети

В Сочи предположительно нашли мертвой пропавшую российскую модель Кристину Рэй (Кожевникову), об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Девушка получила известность известность как обладательница титула «Самые большие губы в России». Для достижения такого результата она несколько раз в год проходила косметологические процедуры. Кроме того, Рэй сделала сплит языка, выбрила половину головы и набила татуировки.

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Галкин* столкнулся с новой проблемой

Комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) признался, что вынужден скрывать свое израильское гражданство при путешествиях по миру. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за конфликта на Ближнем Востоке при демонстрации паспорта Израиля его разворачивали в аэропортах и отелях, хамили и оскорбляли.

О проблемах Галкин* рассказал на концерте в Нью-Йорке. По его словам, из-за израильского гражданства он столкнулся с проблемами в 16 странах. Юморист не уточнил, какие это были государства, но рассказал, что теперь пользуется паспортом Кипра.

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20-летняя горнолыжница погибла в результате падения на тренировке

20-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла в результате удара головой о твёрдый склон на тренировке. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS).

По информации источника, авария случилась в понедельник, 28 октября, в горах Валь-Сеналес. Девушка была госпитализирована в больницу Сан-Маурицио в Больцано (Италия), но спасти её не смогли.

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