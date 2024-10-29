Израиль отреагировал на назначение нового главы «Хезболлы»

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал назначение нового генсекретаря ливанского движения «Хезболла» Наима Касема временным. Его слова приводит РИА Новости.

У себя в социальных сетях Галант опубликовал фотографию Касема.

«Назначение — временное. Обратный отсчет уже начался», — написал Галант в посте под снимком.

Ранее законодательный совет «Хезболла» избрал Касема новым генсеком. До этого он занимал пост первого заместителя генсека движения Хасана Насруллы, который был ликвидирован ВВС Израиля в Бейруте в конце сентября.