Израиль отреагировал на назначение нового главы «Хезболлы»

«Обратный отсчет уже начался». Галант — о назначении нового главы «Хезболлы»
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал назначение нового генсекретаря ливанского движения «Хезболла» Наима Касема временным. Его слова приводит РИА Новости.
У себя в социальных сетях Галант опубликовал фотографию Касема.
«Назначение — временное. Обратный отсчет уже начался», — написал Галант в посте под снимком.
Ранее законодательный совет «Хезболла» избрал Касема новым генсеком. До этого он занимал пост первого заместителя генсека движения Хасана Насруллы, который был ликвидирован ВВС Израиля в Бейруте в конце сентября.