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«Обратный отсчет уже начался». Галант — о назначении нового главы «Хезболлы»

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал назначение нового генсекретаря ливанского движения «Хезболла» Наима Касема временным. Его слова приводит РИА Новости.

Израиль отреагировал на назначение нового главы «Хезболлы»
© globallookpress.com

У себя в социальных сетях Галант опубликовал фотографию Касема.

«Назначение — временное. Обратный отсчет уже начался», — написал Галант в посте под снимком.

Ранее законодательный совет «Хезболла» избрал Касема новым генсеком. До этого он занимал пост первого заместителя генсека движения Хасана Насруллы, который был ликвидирован ВВС Израиля в Бейруте в конце сентября.