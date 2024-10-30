Оппозиция Канады хочет отстранить от власти правительства Трюдо

Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает диалог с другими оппозиционными силами с целью обеспечить вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Мы говорили, что сделаем это, и мы сейчас этим занимаемся", - сказал политик журналистам.

Бланше добавил, что Квебексикй блок уже направил письма представителям Консервативной партии Канады и Новой демократической партии о начале переговоров по объединению сил против Либеральной партии Канады.

Партия франкофонов может помочь оставшемуся без поддержки оппозиции Трюдо

Ранее Квебекский блок выдвинул партии Трюдо ультиматум до 29 октября принять законопроект о повышении пенсий канадцам в возрасте от 65 до 74 лет на 10%, а также утвердить определенные преференции для фермерских хозяйств. В ответ блок обещал голосовать против всех предложений по вотуму недоверия правительству Трюдо, которые будут выдвигаться оппозицией до нового года. В противном случае партия Бланше обещала начать переговоры с другими оппозиционными партиями по вопросу отстранения либерального правительства и объявления досрочных выборов.

В конце сентября и начале октября консерваторы дважды инициировали в парламенте голосование по вотуму недоверия Трюдо, но их не поддержали две другие оппозиционные партии. Согласно текущей расстановке мест в парламенте, негативный сценарий для либералов предполагает поддержку инициативы консерваторов всеми оппозиционными силами.

Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.