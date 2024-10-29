В Средиземном море назревает экологическая катастрофа из-за неизвестного паразита

В Средиземном море не исключена экологическая катастрофа. Популярные среди местных жителей и туристов мидии массово умирают, особенно в Италии. В результате чего тысячи семей разоряются, пишет газета Kronen Zeitung.

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В южно-итальянской Апулии порядка 9 тысяч тонн мидий оказались на свалке. Фермы могут понести ущерб в размере 8 миллионов евро. На грани финансовой катастрофы находятся 500 фермерских хозяйств. Речь идет о том, что почти 90 процентов урожая этого года непригодно для употребления.

Причины вымирания мидий вызывают много вопросов. Ученые ищут альтернативный супер-моллюск, чтобы спасти то, что еще можно. Исследования показали, что мидии стали жертвами таинственного нового паразита, который, возможно, прибыл с кораблями.