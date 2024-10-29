В Тбилиси на брифинге после переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе венгерский премьер Виктор Орбан столкнулся с хамством журналистов оппозиционных и западных медиа. Вечерняя Москва

Отмечается, что журналисты оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари Арзи» и агентства Bloomberg пытались задавать вопросы без микрофона, перебивая друг друга и премьера Венгрии. Как пишет РИА Новости, представители прессы указывали Виктору Орбану на критику в его адрес со стороны ЕС на фоне визита в Грузию. Газета.Ru

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиция тем временем не признала результаты выборов и призвала к протестам, которые состоялись перед парламентом Грузии. Деловая газета «Взгляд»