Пункт «плана победы» Зеленского подразумевал передачу Украине ракет «Томагавк»

Пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк». Об этом во вторник, 29 октября, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В беседе с изданием высокопоставленные американские чиновники назвали так называемый «план победы» Владимира Зеленского нереалистичным и «полностью зависящим» от помощи Запада. В частности, секретный пункт плана «всеобъемлющего пакета неядерного сдерживания» предусматривает получение Киевом крылатых ракет «Томагавк», что, как отмечается, является «абсолютно невыполнимым требованием», передает издание.

Несмотря на обещания европейских лидеров оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется», целый ряд факторов — от внутренней усталости до потенциального возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом — может сделать такую помощь менее вероятной.

«План победы», предложенный Зеленским, может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США. Такое предположение выдвинул американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис.

Зеленский поручил разработать новый план действий для властей государства в случае продолжения вооруженного конфликта. План охватит такие сферы, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.