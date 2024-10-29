На Западе рассказали о содержании секретной части «плана победы» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk с дальностью 2400 километров в секретной части «плана победы». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам неназванных официальных лиц США, там остались недовольными «планом победы» Зеленского, потому что он полностью зависит от западной помощи.

«Показательный пример: в одной части [«плана победы»], которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет мер неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получит ракеты "Tomahawk", что, по словам высокопоставленного американского чиновника, является абсолютно невыполнимой просьбой», — пишет издание.

Дальность действия ракет «Tomahawk» составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус полета ракет ATACMS. По информации издания, США передали Украине ограниченное количество таких систем.