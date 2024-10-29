На Украине продают церковную утварь из разграбленных курских храмов

На Украине появились первые объявления на интернет-площадках, в которых предлагается купить различную церковную утварь, украденную мародерами из ВСУ во время вылазки в Курскую область России. На объявления обратил внимание Mash, опубликовав фотографии нескольких лотов.

Речь идет о торговой площадке OLX. Там в наличии оказались иконы, кресты и другие церковные предметы, часть из них - с пометкой "трофей". За одну позицию продавцы требуют от тысячи до семи тысяч гривен.

Украинские солдаты после вторжения в Курскую область неоднократно были замечены в мародерстве: свои действия они часто снимают на камеру и, не стесняясь, выкладывают в Сеть. На кадрах они демонстрируют, как грабят магазины, глумятся над памятниками и историческими символами, а также воруют имущество из частных домов.

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Среди особо активных мародеров – воюющие на стороне ВСУ наемники, в частности из Грузии.

В первые десять дней после вторжения ВСУ в курское приграничье были повреждены шесть православных храмов и мужской монастырь. Главный собор Горнальского монастыря под Суджей вовсе сгорел под обстрелом ВСУ. Всего на территории, охваченной боевыми действиями, находятся 22 храма.