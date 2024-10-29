Журналисты перебивали Орбана и задавали ему вопросы без микрофона в Тбилиси

В Тбилиси на брифинге после переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе венгерский премьер Виктор Орбан столкнулся с хамством журналистов оппозиционных и западных медиа.

Во вторник, 29 октября, Орбан, прибывший в Грузию по приглашению своего грузинского коллеги, встретился с представителями прессы.

Еще до оглашения первых итогов парламентских выборов в Грузии премьер Венгрии поздравил правящую партию «Грузинская мечта» с «ошеломляющей» победой, что вызвало негативную реакцию со стороны Европейского Союза. В ответ на критику политик заявил, что Грузия не нуждается в «бесполезных указаниях» Брюсселя.

Когда мероприятие подходило к концу и грузинский премьер покинул зал, журналисты из агентства Bloomberg и оппозиционного канала «Мтавари Арзи» начали громко задавать вопросы Орбану на английском языке, перебивая друг друга и мешая ему ответить. Они также выкрикивали свои вопросы без микрофона, передает РИА Новости.

28 октября в Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Участники, представители грузинской оппозиции, выразили недовольство результатами прошедших парламентских выборов и требуют проведения повторных.

Орбан также завил, что не может быть никаких оснований утверждать, что парламентские выборы в Грузии были недемократическими.