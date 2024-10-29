Эрдоган поздравил действующего премьер-министра Грузии с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Грузии.

«Искренне поздравляю вас с победой и первым местом партии «Грузинская мечта» под вашим руководством. Надеюсь, что результаты выборов станут залогом успеха для народа Грузии и нашего региона», — сообщил Эрдоган.

Он также отметил, что выборы в Грузии прошли в мирной и безопасной обстановке. По словам Эрдогана, результаты голосования раскрыли волю грузинского народа.