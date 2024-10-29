Запад недоволен итогами парламентских выборов в Грузии, в связи с чем делает попытки организовать госпереворот. Об это на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Партии, выступающие против ЕС и НАТО, одержали существенную победу на парламентских выборах в Грузии, и, конечно же, это не нравится безумно разъяренным Вашингтону и Брюсселю», - отметил он.

По словам Филиппо, именно поэтому Запад по итогам выборов стремиться организовать цветную революцию в Грузии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что Россия не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, также он прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке госпереворота в республике.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов.