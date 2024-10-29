МИД ФРГ отозвал посла из Тегерана для консультаций

© Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций. Об этом во вторник, 29 октября, сообила пресс-служба министерства.

— После убийства Джамшида Шармахда иранским режимом сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ незамедлительно был вызван поверенный в делах Ирана, — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Министерство иностранных дел Германии выразило решительный протест против действий иранских властей и «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия». Отмечается, что посол Германии в Тегеране «выразил решительный протест против убийства Шармахда».

— Министр иностранных дел (ФРГ Анналена) Бербок после этого отозвала посла Германии в Берлин для консультаций, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали с дипломатической миссии за покупку стиральной машины. Он также сравнил эту историю с отзывом посла Украины в Грузии в марте 2022 года.

Армения отозвала посла в Белоруссии Размика Хумаряна в Ереван для консультаций. Об этом в четверг, 13 июня, пишет NEWS.am со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.