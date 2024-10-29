Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения NBC News о риске насилия на президентских выборах в США. По словам специалиста, соответствующие публикации являются элементом внутриполитической борьбы, направленным против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее NBC News со ссылкой на отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности (МВБ) США сообщил, что данные ведомства направили в федеральные и местные правоохранительные органы аналитический отчет о возможных угрозах перед предстоящими президентскими выборами. По данным издания, потенциальными целями «внутренних экстремистов» могут стать кандидаты, избранные должностные лица, работники избирательных комиссий, представители СМИ и судьи, участвующие в избирательных делах. «Угрозы включают физические нападения и насилие на избирательных участках, в пунктах выдачи бюллетеней, местах регистрации избирателей, а также на митингах и предвыборных мероприятиях», — сказано в публикации.

Разговоры о риске насилия на предстоящих президентских выборах – это элементы внутриполитической борьбы. Когда говорится о радикалах, о вспышках насилия, то здесь идет намек на Трампа, намек на то, что трамписты – «ядерный электорат» политика – пойдут на самые невероятные шаги, как это было в случае с захватом Капитолия. При этом общество в США сейчас действительно сильно поляризовано. Трамповский электорат считает, что в прошлый раз у него «украли» выборы, что теперь Трамп должен стать президентом и для этого нужно идти до конца. Здесь сторонники политика демонстрируют определенное единение и солидарность. Текущие выборы они рассматривают как «последний шанс Америки», полагая, что в случае победы [кандидата в президенты от демократов Камаллы] Харрис стране «наступит кирдык», что власть перейдет к транснациональным корпорациям, к олигархическим группам, а белые жители США «полностью вымрут» и государство «захватят мексиканские орды». Учитывая, что на Трампа совершались покушения, теперь он представляется сторонникам жертвой политической системы, и сейчас трамписты консолидированы вокруг него. При этом и демократы тоже настроены на выборы очень дерзко. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Публикацию NBC News эксперт назвал «негативной рекламой» Трампа.

«Если писать о возможных актах насилия, то перед читателем будет складываться не самая благоприятная картина. Но тут же можно задаться и другим вопросом - а разве демократы не радикальны? Они, к примеру, говорят о том, что в случае победы Трампа к власти придут «фашисты», «куклуксклановцы», «кремлевские агенты» и так далее. То есть подобные волны прессинга идут с обеих сторон», - подчеркнул американист.

Блохин добавил, что ведущиеся в настоящее время разговоры о возможном начале гражданской войны в США беспочвенны.

«Полагаю, что такой войны не будет, ведь в результате нее американский истеблишмент – и правые, и левые – потеряет все. Американский правящий класс потеряет богатство, контроль над страной, над миром. Для него такая война стала бы абсолютным поражением. Поэтому если в американском обществе и появятся соответствующие настроения, то они будут подавляться, ведь при распаде США проиграют все - и демократы, и республиканцы, и их финансовые доноры. Поэтому такой сценарий практически невозможен. Кроме того, для организации гражданской войны нужна очень сильная организационная структура, которая управляла бы действиями в различных штатах, а ее сейчас не видно. Все происходящее в стране — это стихийные события», - заключил эксперт.

Ранее Трамп отверг обвинения в фашизме.