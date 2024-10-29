МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту в связи с несогласием с позицией РФ по прохождению границы по фарватеру реки Нарва. Газета.Ru

Причиной протеста стало удаление 25 пограничных буев российскими пограничниками на реке Нарва, разделяющая территории России и Эстонии. «В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией», — сообщили в МИД Эстонии. Lenta.ru

В июле портал ERR сообщил, что МИД Эстонии предложил России совместно измерить фарватер реки Нарвы, по которой проходит граница двух стран. По мнению эстонской стороны, условия в проточных водоемах могли измениться за прошедшие десятилетия и стороны могут по-разному воспринимать направление фарватера. ТАСС