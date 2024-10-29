Швеция отказалась сотрудничать с Грузией в нынешних обстоятельствах

Стокгольм прекращает прямое сотрудничество с Тбилиси до тех пор, пока страна вновь не приблизится к нормам Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью газете Dagens Nyheter сообщил министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Доуса.

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«Речь идет в том числе о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем нецелесообразным в нынешних обстоятельствах», — сказал член шведского правительства.

По словам Доуса, королевство возобновит сотрудничество с Грузией, если последняя вновь «приблизится к ЕС».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны прекратить делать менторские заявления в отношении Грузии.