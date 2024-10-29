Отставной генерал французского «Иностранного Легиона» Мишель Яковлефф назвал экс-президента США Дональда Трампа агентом российского лидера Владимира Путина. Видео его выступления в эфире телеканала LCI опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По словам военного, якобы существующая связь Путина и Трампа «очевидна». Яковлефф назвал американского политика «руководимым и направляемым» агентом.

«Последние четыре года он получает инструкции дистанционно», — добавил отставной генерал.

Напомним, что это не первое подобное обвинение в сторону американского политика. В октябре журналист-расследователь Боб Вудворд заявил, что после своего ухода с поста президента Трамп якобы семь раз звонил Путину. Кроме того, в начале 2024 года он приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с российским лидером по телефону.

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Также Вудворд в своей книге писал, что Трамп якобы тайно отправлял тесты на COVID-19 в Россию в 2020 году. Директор по коммуникациям предвыборной кампании экс-президента Стивен Чунг опроверг эту информацию, назвав журналиста «по-настоящему сумасшедшим и ненормальным человеком».