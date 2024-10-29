Обзор ИноСМИ: просьба Си Цзиньпина к Байдену и заработки украинок во Франции

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Президент Грузии призвала к отмене результатов выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приехала на митинг в Тбилиси и призвала его участников бороться за «украденные у них голоса», заявив, что «ничто не может сделать легитимными» прошедшие в стране парламентские выборы, на которых официально победила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом пишет грузинский портал Civil.ge.

«Вы, люди, собравшиеся здесь, вы не проиграли выборы! Ваши голоса были украдены, и они пытались украсть и ваше будущее. Но ни у кого нет права делать это. И вы никому не дадите такого права», - заявила президент, пообещав, что будет до конца с протестующими «на этом европейском пути».

«У США заканчиваются ракеты ПВО»

Помощь Украине и Израилю привела к тому, что у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО, что вызывает обеспокоенность Пентагона по поводу готовности к конфликтам на Ближнем Востоке, а также потенциальному противостоянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, противовоздушная оборона очень востребована из-за разрастающегося кризиса на Ближнем Востоке, так как Израиль и другие союзники США «сталкиваются с растущей угрозой со стороны ракет и беспилотников, запускаемых Ираном». При этом быстрое восстановление запасов под вопросом из-за нежелания компаний расширять производство оружия без гарантий долгосрочных крупных закупок Пентагоном.

«Дефицит может стать еще более острым после ударов Израиля по Ирану, которые, как опасаются официальные лица США, могут спровоцировать новую волну атак со стороны Тегерана», - отмечается в статье.

«Иран отбил атаку Израиля и избежал серьезного ущерба»

Ирану удалось благодаря системам противовоздушной обороны успешно отразить атаку израильской армии, крупные города страны избежали серьезного ущерба, а повседневная жизнь иранцев не была нарушена. К такому выводу пришла арабская телекомпания Al Jazeera.

По словам жителей Тегерана, они слышали около 20 взрывов, при этом удары были «страшными, но ожидаемыми». А крупные нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, газопроводы и ядерные объекты Ирана атакам не подверглись, также не пострадала и транспортная инфраструктура страны.

«Иран заявил, что атаки были направлены на военные объекты в Тегеране и западных провинциях Илам и Хузестан, и что противовоздушная оборона сработала хорошо, в результате чего был нанесен «ограниченный ущерб»», - говорится в статье.

Си Цзиньпин потребовал от Байдена смены формулировок по Тайваню

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре прошлого года призвал Вашингтон изменить формулировки, используемые в официальных заявлениях по Тайваню. Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники пишет агентство Reuters.

По словам источников издания, Китай настаивал, что США должны четко выступить против независимости Тайваня, а не ограничиваться формулировками, что «не поддерживают» независимость острова. Однако в Вашингтоне отказались вносить изменения в американскую риторику по этому вопросу.

Как и сколько зарабатывают украинские беженки во Франции?

После начала вооруженного конфликта временную защиту в странах Евросоюза получили 4,32 миллиона украинских беженцев, большая часть из которых женщины. Кем работают украинки во Франции, и на какую зарплату могут претендовать, разбиралась «Газета по-украински».

Беженка Надежда Зинченко рассказала журналистам, что во Франции без знания языка могла работать только на виноградниках, сборе абрикосов или уборщицей. В итоге при помощи местных жителей она устроилась на работу уборщицей и мыла помещения в детском лагере. График был удобным - 5 дней в неделю по 2 часа. С напарницей-француженкой украинка мыла пять помещений с туалетами и спортивный зал, получая за эту работу 260,40 евро. Налог с этой суммы составил 81,05 евро, таким образом, на руки она получила 179,35 евро – около 7174 гривен за неделю. Издание привело в пример аналогичную работу на Украине, где пенсионерка Валентина моет сельский дом культуры в 1,8 тысяч «квадратов» за 4800 гривен в месяц. Ее рабочий день составляет 8 часов.