Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю более мощным ударом по сравнению с атакой 1 октября. RT на русском

«Если сионистский режим хочет подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», — отметил он. По словам президента Ирана, Тегеран должен «поставить Израиль на место». ТАСС

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США понесут ответственность за агрессию Израиля против Ирана, поскольку Вашингтон причастен к этому нападению - Штаты продолжают поставки вооружений израильтянам. Российская газета