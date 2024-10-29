Стала известна тема беседы Зеленского с президентом Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Елем. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

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Лидеры двух стран обсудили солдат из Корейской Народно-Демократической Республики, которые якобы принимают участие в украинском конфликте на стороне России. По словам Зеленского, их привлечение свидетельствует об интернационализации конфликта.