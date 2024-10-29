В КНДР усилили охрану Ким Чен Ына

В Северной Корее опасаются покушений на жизнь главы государства Ким Чен Ына. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные разведывательной службы Южной Кореи, охрану лидера КНДР усилили из-за его возросшей публичной активности.

В частности, северокорейские власти стали использовать транспортные средства с генераторами помех связи и оборудование для обнаружения беспилотников. Подчеркивается, что в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 110 раз, что примерно на 60% больше, чем в прошлом.

Также разведка утверждает, что в этом месяце в КНДР перестали использовать календарь чучхе — систему нумерации лет, в которой за первый год берется год рождения покойного основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Таким образом власти активизировали усилия по укреплению позиций Ким Чен Ына как единственного лидера.

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Кроме того, в последнее время в Северной Корее вырос статус дочери главы государства Ким Чжу Э. Предположительно, ее готовят к роли наследницы. Она стала появляться на совместных снимках с Ким Чен Ыном и якобы напрямую общается с послом РФ в КНДР.