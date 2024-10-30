В Белоруссии осудили отношение Польши к мигрантам на границе

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

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«Польша в открытую заявляет, что беженцев тут нет, что это гибридная атака», — сказал представитель Госпогранкомитета.

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Он пояснил, что польские власти ведут собственную пропаганду, «расчеловечивают тех несчастных людей», которым приходится бежать из своих стран, «представляют их угрозой национальной безопасности».

«Сами беженцы рассказывают, что [в Польше] над ними издеваются, применяют слезоточивый газ, отбирают телефоны, лишают денежных средств. Фактически, это ксенофобия», — продолжил Бычковский.

Он также заявил, что польская сторона не допускает к линии государственной границы журналистов, представителей независимых общественных организаций, волонтеров для оказания помощи мигрантам. Это делается «с целью скрыть все то, что происходит на самом деле», добавил представитель Госпогранкомитета.

14 октября сообщалось, что Польша намерена создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит».

Ранее в Евросоюзе испугались притока мигрантов с Ближнего Востока.