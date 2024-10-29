«Хезболла» избрала нового генсекретаря движения

Законодательный совет ливанского движения «Хезболла» избрал Наима Касема новым генеральным секретарем. Об этом во вторник, 29 октября, сообщается в заявлении пресс-службы движения.

Ранее Наим Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря «Хезболла», передает РИА Новости.

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвары вероятно был убит в секторе Газа. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Названы основные причины ликвидации лидера «Хезболлы»

«Хезболла» официально подтвердила гибель Хасана Насраллы в результате удара Израиля по столице Ливана. После этого в Бейруте началась перестрелка. Позже духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит за убийство Насраллы так, что Тель-Авив серьезно пожалеет о том, что посмел вторгнуться на территорию страны. Всего в результате атаки Военно-воздушных сил Израиля на южную часть Бейрута погибло 11 человек.

В ночь на 1 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории Ливана. Параллельно с этим начались воздушные бомбардировки южной части страны. Нападение израильской армии стало новым этапом военных действий Тель-Авива после ликвидации большей части руководства движения «Хезболла». Что происходит в Ливане и какие последствия ждут Израиль — в материале «Вечерней Москвы».