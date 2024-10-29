«Хезболла» избрала нового генсекретаря движения

Ливанское шиитское движение «Хезболла» избрало Наима Касема новым генеральным генсекретарем организации. Об этом сообщает РИА Новости.

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До этого Касем занимал должность первого заместителя генсека.

«Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что «Хезболла» согласится выполнить положение резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1701, предполагающей прекращение огня между Израилем и Ливаном в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.