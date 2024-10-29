В Грузии перепроверят результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии с целью перепроверки своих же данных о состоявшихся парламентских выборов приняла решение о повторном пересчете бюллетеней пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. ТАСС

Как рассказали в Центризбиркоме Грузии, в рамках перепроверки данных, полученных по итогам выборов, окружные комиссии повторно пересчитают бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Участки, на которых будет проводиться данная процедура, были определены в рамках жеребьевки. Lenta.ru

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест. Деловая газета «Взгляд»