Дуда: Украина перестала считать Польшу одним из главных союзников

Украина перестала рассматривать Польшу в качестве одного из главных своих союзников, поскольку размеры помощи Киеву от Варшавы снижаются. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил президент Польши Анджей Дуда.

«В каком-то смысле так это может выглядеть», — подчеркнул Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, польский лидер отметил, что Польша больше не сможет передавать в распоряжение ВСУ технику и оружие с постсоветского производства в прежних количествах.

До этого украинская журналистка Алена Бабакова заявляла, что жители Польши не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество, относясь к приезжим c Украины с подозрением.

По словам Бабаковой, если украинские беженцы за рубежом начинают выступать с определенными требованиями, то такая модель поведения рассматривается иностранцами в качестве «неблагодарности».